Nicola Gratteri è il nuovo procuratore di Napoli

Nicola Gratteri, 65 anni è il nuovo procuratore di Napoli. Il magistrato nato nella Locride e diventato simbolo della lotta alla potenza economica e militare della ‘ndrangheta nel mondo è stato eletto al primo turno: 19 voti, 5 per il procuratore di Bologna Giuseppe Amato e 8 per Rosa Volpe.

Polemiche, tanto per cambiare, accompagnano la nomina. E Gratteri non si era tirato indietro: “Se io consento e tollero che su 90 magistrati 20 non lavorano, allora la Procura non funziona. Quindi anche se tu fino adesso sei stato abituato o hai deciso di arrivare alle 10.30 di mattina, se vado io a Napoli tu non vieni alle 10.30 di mattina, devi arrivare alle 8.30 del mattino e poi ti riposi la domenica”.

Questo paese riesce a distinguersi perfino nell’anteporre i proprio mal di pancia alla lotta alla criminalità. Davvero un esempio.

(13 settembre 2023)

