Blitz antimafia contro il clan Di Lauro. C’è anche un autista della Dda

Raffica di arresti interni al clan Di Lauro in un’operazione della Dda che ha portato a una trentina di fermi a Napoli. Tra loro. Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro, il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino. Tutti sono stati arrestati all’alba del 17 ottobre dal Ros e dai carabinieri di Napoli nell’ambito di un’indagine della Dda sulle attività imprenditoriali e finanziarie del clan di Secondigliano.

Sequestrati otto milioni di euro in beni. Tra gli arrestati anche un autista che prestava servizio per la Direzione Distrettuale Antimafia, in passato sottoposto a una perquisizione. All’uomo viene contestato, tra gli altri, il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Si trova agli arresti in carcere.

(17 ottobre 2023)

